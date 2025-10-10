Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:00 AM IST
    മൂ​ക​ബീ​ജം

    മൂ​ക​ബീ​ജം
    അ​മ്മ​ക്ക് സം​സാ​ര​ഭാ​ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ചേ​ഷ്ട​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ണ്ട​ത്. അ​മ്മ​യു​ടെ സാ​രി​ത്ത​ല​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​റി​ലും മു​തു​ക​ത്തും മാ​റി മാ​റി കി​ട​ന്ന് ഉ​യി​രു​ട​ൽ ചൂ​ടേ​റ്റ് വ​ള​ർ​ന്ന് പി​ച്ച​വെ​ക്കും കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​യി​രി​ക്ക​ണം കൊ​തു​കി​നും പാ​റ്റ​ക്കും കു​ഞ്ഞ​ൻ എ​ലി​ക​ൾ​ക്കും പ​ട്ടി​ക്കും പൂ​ച്ച​ക്കും ഒ​ക്കെ കൂ​ട്ടാ​യി എ​നി​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം കി​ട്ടി​യ​ത്. മു​ല​യൂ​ട്ട് പ്രാ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​വാം ക​ണ്ണീ​രി​ന്‍റെ ഉ​പ്പ് കാ​റി​പ്പൊ​ളി​ച്ച തൊ​ണ്ട​യു​ടെ ഇ​ളം ഭി​ത്തി​ക​ളി​ൽ നീ​റ്റ​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    ദേ​ഹ​ത്ത് സൊ​റ പ​റ​യാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഈ​ച്ച​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി കി​ട്ടു​ന്ന​ത് അ​മ്മ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും തൃ​ശൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യു​ടെ ഓ​ര​ത്തു​ള്ള പൈ​പ്പു​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​ളി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ര​ക്കി​ലെ നാ​ൽ​ച​ക്ര ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി​ക​ളി​ലെ അ​ണ്ണാ​ച്ചി​മാ​രാ​യ പ​ഴ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത ആ​രും​ത​ന്നെ വി​ശ​പ്പ​ട​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നും നീ​ട്ടി​ത്ത​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല.

    അ​മ്മ ഉ​ന്തി​ത്ത​ന്നി​രു​ന്ന ദോ​ശ​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​ഡ​ലി​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​പി​ള​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന രു​ചി പി​ന്നീ​ട് വ​ള​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ഴി​ച്ച ഒ​രു ബി​രി​യാ​ണി​ച്ചോ​റി​നും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ല. തൃ​ശൂ​ർ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് സ്കൂ​ൾ വി​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണേ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഞാ​നും അ​വ​രോ​ളം വ​ള​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന മൂ​ക​ബോ​ധം ഉ​ണ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഒ​തു​ക്ക​ത്തോ​ടെ വ​രി​ഞ്ഞു​കെ​ട്ടി​യ പ​ഴ​യ ഭാ​ണ്ഡ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കൈ​മു​ട്ട​മ​ർ​ത്തി കാ​ലു​നീ​ട്ടി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ല​യി​ൽ ചാ​രി​യി​രു​ന്ന് അ​മ്മ വെ​റ്റി​ല​യും പു​ക​യി​ല​യും കൂ​ട്ടി ച​വ​ച്ച് തു​പ്പു​മാ​യി​രു​ന്നു. ര​ക്ത​വ​ർ​ണ​മാ​യ മു​റു​ക്കാ​ൻ​ച​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​രൊ​ക്കെ​യോ വ​ലി​ച്ചി​ട്ട ബീ​ഡി​ക്കു​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും സി​ഗ​ര​റ്റ് കു​റ്റി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലും വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ന്ന പോ​ലെ അ​റ​പ്പൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഞാ​ൻ ക​ളി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്നു.

    പ​ക​ലി​ന്റെ വേ​വും​വെ​യി​ലി​ൽ അ​മ്മ​ക്കും എ​നി​ക്കും ത​ണ​ലേ​കു​ന്ന ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക്കു​താ​ഴെ അ​ന്തി​യാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും പ​ല​രും ചു​മ​ര് ചാ​രി​യെ​ത്തും. വെ​ളു​ത്ത് മെ​ലി​ഞ്ഞ് സു​ന്ദ​രി​യാ​യ അ​മ്മ​യു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളും കൈ​ക​ളു​മാ​ണ് സം​സാ​രി​ക്കാ​നും ക​ല​ഹി​ക്കാ​നും ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ക്കാ​നും കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രാ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​ഴ​യെ​ന്നോ വെ​യി​ലെ​ന്നോ ഭേ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ചി​ല​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ പൊ​ലീ​സ് ഏ​മാ​ന്മാ​ർ ബ​സ്‌​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് വെ​ളി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ച് വി​ടു​മ്പോ​ൾ വ​ന്ന് ചേ​ക്കേ​റു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി പി​ന്നീ​ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​മ​രു​ന്നാ​യി ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നും ഒ​രു ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​റ​വ​യ​റോ​ടെ അ​ല​ഞ്ഞ അ​മ്മ​ക്ക് വ​യ​റൊ​ഴി​ഞ്ഞ് കൊ​ടു​ത്ത​ത്ത് ഈ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഴ​ന്തു​ണി​യി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ കു​ഞ്ഞ​നു​ജ​ത്തി​യെ ഇ​ട​ക്കൊ​ക്കെ എ​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ൽ അ​മ്മ വെ​ച്ചു​ത​രു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    'ക​ട്ടും പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ച്ചും ന​ട​ന്നാ​ൽ ച​വി​ട്ടി ന​ട്ടെ​ല്ലൊ​ടി​ച്ച് കി​ട​ത്തും നാ​യി​ന്റെ മോ​നേ…' എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഏ​മാ​ന്മാ​ർ തി​ട്ടൂ​രം ത​ന്ന​ത് ത​ല​യി​ലെ​യും താ​ടി​യി​ലെ​യും കാ​ടി​റ​ക്കി ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​തോ പ്ര​ണ​യാ​ർ​ദ്ര​മാ​യ ച​തി​യു​ടെ കീ​റി​യ ഏ​ടാ​യി, ഈ ​ന​ഗ​ര​ച​വ​റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട മൂ​ക​യാ​യ അ​മ്മ​ക്ക് ഇ​രു​ളി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്റെ ഉ​ണ​ർ​വി​ലും വീ​റോ​ടെ വി​ഴു​ങ്ങാ​ൻ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വാ ​പി​ള​ർ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്നും മോ​ച​നം കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​മ്മ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് അ​ച്ഛ​ൻ... നാ​മ​മി​ല്ലാ​ബീ​ജ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ശ​നി​പാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യി​രു​തി​ർ​ത്ത​താ​രെ​ന്ന് വാ​മൊ​ഴി​യു​തി​ർ​ക്കാ​നാ​വാ​തെ അ​മ്മ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഞാ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു, അ​മ്മ ഇ​ണ​ചേ​ർ​ന്ന​വ​രൊ​ക്കെ​യും ഞ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ മൂ​ക​രാ​യി​രു​ന്നോ...?

