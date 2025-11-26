Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 8:49 AM IST

    മകളുടെ നേട്ടത്തിൽ മനം നിറഞ്ഞ് ഷിജിത്ത് ശ്രീജിത്ത്‌

    മകളുടെ നേട്ടത്തിൽ മനം നിറഞ്ഞ് ഷിജിത്ത് ശ്രീജിത്ത്‌
    വേ​ദി​ക സ്വ​ർ​ണ

    മെ​ഡ​ലു​മാ​യി, വേ​ദി​ക അ​ച്ഛ​ൻ ഷി​ജി​ത്ത് ശ്രീ​ജി​ത്തി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഓ​ൾ കേ​ര​ള ക​രാ​ട്ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല ക​രാ​ട്ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ ഷി​പ്പി​ൽ 11 വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫ​യ്റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ മ​ക​ൾ.

    വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ് എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വു​മാ​യ ഷി​ജി​ത്ത് ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്റെ​യും ധ​ന്യ​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ വേ​ദി​ക​യാ​ണ് ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് ഉ​ട​മ​യാ​യ​ത്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക​രാ​ട്ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചു പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി​യ വേ​ദി​ക വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ആ​യോ​ധ​ന ക​ല​ക​ൾ അ​ഭ്യ​സി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ്പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന് പി​താ​വ് സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഒ​ട്ടും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ​യും മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് മാ​താ പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു. ഷി​ജി​ത്തി​ന്റെ മൂ​ത്ത മ​ക​ൾ മാ​ള​വി​ക​യും ക​രാ​ട്ടെ ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റാ​ണ്.

    സ്പോ​ട്സ് ക​രാ​ട്ടെ ഡോ ​അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ വേ​ദി​ക രാ​മ വി​ലാ​സം പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചാം ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    മ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് പി​താ​വ് ഷി​ജി​ത്ത് ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌.

