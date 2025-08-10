സാധാരണക്കാരുടെ ഓർമകളിൽ നിറഞ്ഞ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ

സാധാരണക്കാരുടെ ഓർമകളിൽ നിറഞ്ഞ് ശിഹാബ് തങ്ങൾtext_fields
മനാമ: രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ രജത വിഹായസ്സില് വെട്ടിത്തിളങ്ങിയ തേജസ്സായിരുന്നു പാണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെന്ന് അനുസ്മരണ യോഗം. കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്ര ആഴത്തിലാണ് പാണക്കാട് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലായിരുന്നു തങ്ങൾ അനുസ്മരണം.
കെ.എം.സി.സി ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശംസുദ്ദീൻ വെള്ളികുളങ്ങര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫക്രുദ്ദീൻ തങ്ങൾ (പ്രസിഡന്റ്, സമസ്ത ബഹ്റൈൻ), അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ (ചെയർമാൻ, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ), അസൈനാർ കളത്തിങ്കൽ (സെക്രട്ടറി, വേൾഡ് കെ.എം.സി.സി), രാജു കല്ലുമ്പുറം (പ്രസിഡന്റ്, ഒ.ഐ.സി.സി), എസ്.വി. ബഷീർ, അസ്ലം വടകര (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കെ.എം.സി.സി), പ്രദീപ് പുറവങ്കര (മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ), ഷിബിൻ തോമസ് (പ്രസിഡന്റ്, ഐ.വൈ.സി.സി), ഡോ. ചെറിയാൻ, സജിത്ത് വെള്ളികുളങ്ങര (നൗക ബഹ്റൈൻ), ബദറുദ്ദീൻ പൂവാർ (ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ) എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്തി.
ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.കെ. അബ്ദുൽ അസീസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സൽമാനുൽ ഫാരിസ്, ബിനു കുന്നന്താനം, റംഷാദ് ഐലക്കാട്, അശ്വതി, കെ.എം.എസ്. മൗലവി, റസാക്ക് മൂഴിക്കൽ, ജവാദ് വക്കം, ഫാസിൽ വട്ടോളി, റഷീദ് മാഹി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ ഷാഫി പറക്കട്ട്, എ.പി. ഫൈസൽ, അഷ്റഫ് കക്കണ്ടി, ഫൈസൽ കോട്ടപ്പള്ളി, ഫൈസൽ കണ്ടിതാഴ, അഷ്റഫ് കാട്ടിൽപീടിക എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
