    Posted On
    10 Aug 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 7:58 AM IST

    സാധാരണക്കാരുടെ ഓർമകളിൽ നിറഞ്ഞ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ

    സാധാരണക്കാരുടെ ഓർമകളിൽ നിറഞ്ഞ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ര​ജ​ത വി​ഹാ​യ​സ്സി​ല്‍ വെ​ട്ടി​ത്തി​ള​ങ്ങി​യ തേ​ജ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്ര ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണം.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ), അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ), അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി), രാ​ജു ക​ല്ലു​മ്പു​റം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, ഒ.​ഐ.​സി.​സി), എ​സ്.​വി. ബ​ഷീ​ർ, അ​സ്‌​ലം വ​ട​ക​ര (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, കെ.​എം.​സി.​സി), പ്ര​ദീ​പ്‌ പു​റ​വ​ങ്ക​ര (മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ), ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, ഐ.​വൈ.​സി.​സി), ഡോ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ, സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര (നൗ​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ), ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ (ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ബി​നു കു​ന്ന​ന്താ​നം, റം​ഷാ​ദ് ഐ​ല​ക്കാ​ട്, അ​ശ്വ​തി, കെ.​എം.​എ​സ്. മൗ​ല​വി, റ​സാ​ക്ക് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, ജ​വാ​ദ് വ​ക്കം, ഫാ​സി​ൽ വ​ട്ടോ​ളി, റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ഫി പ​റ​ക്ക​ട്ട്, എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ക്ക​ണ്ടി, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടി​താ​ഴ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

