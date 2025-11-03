Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Nov 2025 10:27 AM IST
    3 Nov 2025 10:27 AM IST

    ഷി​ഫ പി​ങ്ക് ഡേ 2025​ന് ഹ​മ​ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സ​മാ​പ​നം

    ഷി​ഫ പി​ങ്ക് ഡേ 2025​ന് ഹ​മ​ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സ​മാ​പ​നം
    ഷി​ഫ പി​ങ്ക് ഡേ ​ആ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ഹ​മ​ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആഘോഷം

    മ​നാ​മ: ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണ്‍ ഹ​മ​ല​യി​ലെ ഷി​ഫാ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ട സ്ത​നാ​ര്‍ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ മാ​സാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്- ഷി​ഫാ പി​ങ്ക് ഡേ 2025- ​സ​മാ​പ​നം. രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​മാ​സം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പു​ക​ള്‍, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു.

    രോ​ഗം നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന്യ​ത്തി​ല്‍ ഊ​ന്നി​യാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ വ​നി​താ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ള്‍, ക്ല​ബു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മാ​സാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ​മാ​പ​ന​മാ​യി ഒ​രു​ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ന്‍ നീ​ണ്ട സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷാ പാ​ക്കേ​ജും ന​ല്‍കി. ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, പ്ര​മു​ഖ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ സ​ര്‍ജ​ന്‍ ഡോ. ​ക​മ​ല ക​ണ്ണ​ന്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​ഖി​ല മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡെ​ര്‍മ​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​സാ​റ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്ക് സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഓ​ര്‍ത്തോ​പീ​ഡി​ക് സ​ര്‍ജ​ന്‍ ഡോ. ​ടാ​റ്റ റാ​വൂ, ഡോ. ​ക​മ​ല​ക​ണ്ണ​ന്‍, ഡോ. ​അ​ഖി​ല, ഡോ. ​പ്രി​യ (ഇ.​എ​ൻ.​ടി), ഡോ. ​ജെ​യി​ന്‍ (ഒ​ഫ്താ​ല്‍മോ​ള​ജി​സ്റ്റ്), ഡോ. ​സാ​റ, ഡോ. ​ലു​ബ്‌​ന (ഡെ​ന്റി​സ്റ്റ്), ഡോ. ​ഫൗ​സി​യ (ഡെ​ന്റി​സ്റ്റ്), ഡോ. ​സൈ​ന​ബ (ജ​ന​റ​ല്‍ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ര്‍) എ​ന്നി​വ​ര്‍ മൊ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പി​ങ്ക് ഡേ ​പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് കേ​ക്ക് ക​ട്ടി​ങ്ങും ഉ​ണ്ടാ​യി. ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ഫോ​ട്ടോ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക റാ​ഫി​ള്‍ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മി​സ്റ്റ​ര്‍. ജ​യ്‌​സ​ല്‍ ആ​യി​രു​ന്നു ഭാ​ഗ്യ വി​ജ​യി. മി​സ്. ഡാ​നി​യേ​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​സ്‌​ന ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​റ അ​വ​താ​രി​ക​യാ​യി. ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ഷ​ഹാ​ഫാ​ദ്, പേ​ഷ്യ​ന്റ് കെ​യ​ര്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ശേ​ര്‍ലി​ഷ് ലാ​ല്‍, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബു​ഖ​മ​ര്‍, സ​ര്‍ഫ്രാ​സ്, ജ​യ്‌​സ​ല്‍, ന​ഴ്‌​സി​ങ് ഹെ​ഡ് അ​ഷ്‌​ന, ഹ​സ്‌​ന, അ​ശ്വ​തി, സ്‌​റ്റെ​ഫി, പ​വി​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

