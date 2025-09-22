Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:38 AM IST

    ‘പ​വ​ർ ഓ​ഫ് യൂ​നി​റ്റി’ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ

    മ​നാ​മ: സെ​ർ​ബി​യ​യി​ലെ ബെ​ൽ​ഗ്രേ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘പ​വ​ർ ഓ​ഫ് യൂ​നി​റ്റി’ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. സെ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ഏ​ക​താ​ദി​നം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ദി​നം എ​ന്നി​വ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ‍യി​രു​ന്നു പ​രേ​ഡ്. സെ​ർ​ബി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ വു​ച്ചി​ച്ച്, യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്‌​യാ​ൻ, ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​രേ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    െ​ർ​ബി​യ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സെ​ർ​ബി​യ​ൻ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​വ​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച പു​രോ​ഗ​തി​യും സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    300 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള സെ​ർ​ബി​യ​ൻ പ​താ​ക​യു​മാ​യാ​ണ് പ​രേ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സെ​ർ​ബി​യ​ൻ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് സെ​ർ​ബി​യ​ൻ സൈ​ന്യം സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യും കൈ​വ​രി​ച്ച ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ബ്യൂ​റോ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, റ​ഷ്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ സാ​ത്തി എ​ന്നി​വ​രും ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsmilitary paradeSheikh Nasser
    News Summary - Sheikh Nasser participates in the 'Power of Unity' military parade
