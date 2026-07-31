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    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 July 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 11:20 AM IST

    യു.എസ്. ആർമി സെൻട്രൽ കമാൻഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ശൈഖ് നാസർ

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    യു.എസ്. ആർമി സെൻട്രൽ കമാൻഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ശൈഖ് നാസർ
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    ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ, യു.എസ് ആർമി സെൻട്രൽ കമാൻഡർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കെവിൻ ലേഹിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ

    മനാമ: ബഹ്‌റൈൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും റോയൽ ഗാർഡ് കമാൻഡറുമായ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ, യു.എസ് ആർമി സെൻട്രൽ ആൻഡ് തേർഡ് ആർമി കമാൻഡർ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കെവിൻ ലേഹിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    ഡെപ്യൂട്ടി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അലി ബിൻ ജാബർ ആൽ ഖലീഫയും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    ബഹ്‌റൈനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സുഹൃദ്ബന്ധവും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും വിവിധ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ശൈഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികളും യോഗം വിലയിരുത്തി. മേഖലയിലെ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുരക്ഷാ ഏകോപനവും കൂടിയാലോചനകളും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്നു.

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    TAGS:US Armycentral commandersheikh nasser bin hamad al khalifa
    News Summary - Sheikh Nasser meets with US Army Central Commander
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