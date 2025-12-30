Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Dec 2025 9:42 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 9:42 AM IST

    ശൈ​ഖ്​ നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദി​ന്​ അ​റ​ബ്​ കാ​യി​ക​വ്യ​ക്തി​ത്വ അ​വാ​ർ​ഡ്​

    ശൈ​ഖ്​ നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദി​ന്​ അ​റ​ബ്​ കാ​യി​ക​വ്യ​ക്തി​ത്വ അ​വാ​ർ​ഡ്​
    ശൈ​ഖ്​ നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്

    മ​നാ​മ: സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ യു​വ​ജ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഹ​മ​ദ്​ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യും കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ​ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക്​ അ​റ​ബ്​ കാ​യി​ക​വ്യ​ക്തി​ത്വ അ​വാ​ർ​ഡ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര കാ​യി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​വാ​ർ​ഡ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ‘സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ലോ​ക​ത്തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 1500ൽ ​അ​ധി​കം സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ രം​ഗ​ത്ത്​ മി​ക​വ്​ തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ​ചെ​യ്​​തു.

    News Summary - Sheikh Nasser bin Hamad receives Arab Sports Personality Award
