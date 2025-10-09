Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 Oct 2025 10:51 AM IST
    9 Oct 2025 10:51 AM IST

    ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ; അഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന് ന​വം​ബ​ർ അഞ്ചിന് തുടക്കം

    ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ; അഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന് ന​വം​ബ​ർ അഞ്ചിന് തുടക്കം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​മ​ച്വ​ർ സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​റി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ന് ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും.രാ​ജാ​വി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് ടൂ​റി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൈ​ക്ലി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.ഫാ​ലി​യാ​ത്ത് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സൈ​ക്ലി​ങ് ടൂ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ ഒ​രു ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യാ​യി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​തി​ന്റെ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടൂ​റി​നു​ള്ള​തെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ടൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ജി.​സി.​സി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ഇ​ത് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു.വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കാ​യി​ക സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ​ര കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലും ടൂ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ കാ​യി​ക ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​തി​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ, വി​ദേ​ശി​ക​ൾ, മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സൈ​ക്ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ഞ്ചാം പ​തി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

