    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 12:21 PM IST

    സൗദിയിൽ നിന്നും ബഹ്‌റൈനിലേക്ക് 44.5 കിലോമീറ്റർ നീന്തി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ്

    നീ​ന്ത​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദി​നൊ​പ്പം

    മ​നാ​മ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​ൽ അ​സീ​സി​യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ സ​ല്ലാ​ഖ് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 44.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ള്ള നീ​ന്ത​ൽ ച​ല​ഞ്ച് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നീ​ന്ത​ൽ ടീ​മി​നെ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ യൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ സ​ൺ​സെ​റ്റ് ബീ​ച്ച് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ സ​ല്ലാ​ഖി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച നീ​ന്ത​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ള്ള അ​തി​യ, ലൗ​യ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​വാ​ഹി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. 22 മ​ണി​ക്കൂ​ർ, ര​ണ്ടു മി​നി​റ്റ്, 24 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും 44.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം നീ​ന്തി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​നോ​വീ​ര്യ​ത്തെ​യും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തെ​യും ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വം പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നും ഈ ​നേ​ട്ടം ഒ​രു ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ രാ​ജ്യം കാ​ണു​ന്ന​ത്.

