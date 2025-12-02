Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2 Dec 2025 9:48 AM IST
    2 Dec 2025 9:48 AM IST

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ടം നേ​ടി ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം

    മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ടം നേ​ടി ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം
    ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം

    മ​നാ​മ: മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​യി​ൽ കി​ഡ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ടം നേ​ടി ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ ക​ലാ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന് തി​ള​ക്കം കൂ​ട്ടി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്സീ​ന ഷ​ഫീ​ലി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം. ഇ​ള​യ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ഈ ​അ​സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​തി​ലും വ​ലി​യ അ​ര​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​നു​ള്ള ഒ​രു മ​നോ​ഹ​ര തു​ട​ക്കം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഷെ​ഹ്‌​റാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഷെ​ഹ്‌​റാ​ന്റെ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക​മ്മി​റ്റി ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ കു​രു​ന്നു​പ്ര​തി​ഭ​ക്ക് വ​ലി​യ കൈ​യ​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

