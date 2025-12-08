Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘അ​വ​ൾ;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:36 PM IST

    ‘അ​വ​ൾ; പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സൗ​ര​ഭ്യം’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​വ​ൾ; പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സൗ​ര​ഭ്യം’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യം
    cancel
    camera_alt

    വി​സ്‌​ഡം വി​മ​ൻ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വേ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ വി​സ്‌​ഡം വി​മ​ൻ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഹൂ​റ റ​യ്യാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ വ​നി​ത​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​വ​ൾ; പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സൗ​ര​ഭ്യം’ എ​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ണ്ടും വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യി.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും ദ​അ​വ രം​ഗ​ത്തും ഉ​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും മ​റ്റും മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഹി​ക​മി സ​ദ​സ്സി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ​വ & ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘She; The Fragrance of the Garden’ Lecture Highlights
    Similar News
    Next Story
    X