Madhyamam
    Bahrain
    18 Oct 2025 10:34 AM IST
    18 Oct 2025 10:34 AM IST

    അവൾ

    അവൾ
    എ​ന്ന​ത്തേ​യും പോ​ലെ സൂ​ര്യ​നെ​പ്പോ​ലും വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്താ​നാ​യി ഉ​റ​ക്ക​ച്ച​ട​വോ​ടു​കൂ​ടി അ​വ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രു​ന്നു. അ​യാ​ൾ അ​പ്പോ​ഴും ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ൽ അ​മ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നും ഓ​ഫി​സി​ലെ വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി അ​യാ​ളു​ടെ പ്രാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​വ​ൾ​ക്ക് തോ​ന്നി. ത​ല​മു​ടി ന​ര വീ​ണു തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. താ​ടി​യി​ൽ അ​വി​ട​വി​ടെ ന​ര​ച്ച കു​റ്റി​രോ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​യാ​ളെ വേ​റാ​രോ ആ​ക്കി​മാ​റ്റി​യ​ത് അ​വ​ളെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ച്ഛ​നെ​യും അ​മ്മ​യെ​യും വി​ട്ട് അ​യാ​ളു​ടെ കൈ​യും ​പി​ടി​ച്ച് ആ ​പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ഇ​ന്നും ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന​താ​യി ഓ​ർ​മ​ക​ളെ മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ര​തി​യും എ​തി​രേ​ൽ​പ്പു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്ക് അ​വ​ൾ ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങി. ഭ​ർ​ത്താ​വി​നും മ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​വ​ൾ ചൂ​ട് ആ​വി പ​റ​ക്കു​ന്ന ചാ​യ ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു. ബാ​ലു​വും അ​മ്മു​വും അ​പ്പോ​ഴും ഉ​റ​ക്ക​മാ​ണ്.

    അ​വ​ൾ ക​ർ​ട്ട​ൻ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു. മ​ഞ്ഞ​വെ​ളി​ച്ചം അ​വ​ളു​ടെ മു​ടി​നാ​രി​ഴ​ക​ളെ അ​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങി ആ ​മു​റി മു​ഴു​വ​നും പ​ട​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തി ചാ​യ ന​ൽ​കി അ​വ​ൾ വീ​ണ്ടും അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​വ​ളു​ടെ ക​ണ്ണേ​ട്ട​ൻ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ചാ​യ​ക്ക​പ്പു​മാ​യി അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. അ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വ​മി​ക്കു​ന്ന പു​ക​ച്ചു​രു​ൾ പോ​ലെ അ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖം അ​വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. “എ​ന്താ ഭാ​മേ ഇ​ത്? നി​ന​ക്കി​വി​ടെ എ​ന്താ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ​ണി? അ​മ്മ വ​രു​ന്ന് അ​റീ​ല്ലേ, മു​റി ഒ​ന്നും വൃ​ത്തി​യാ​ക്കീ​ട്ടി​ല്ല. വെ​റു​തെ ഇ​ങ്ങ​നെ തി​ന്നും ഉ​റ​ങ്ങീം ഇ​ര്ന്നാ മ​ടി പി​ടി​യ്ക്കേ​ന്നെ ചെ​യ്യും. നി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ടി​ല്ലേ. ”

    എ​ന്തു പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ അ​വ​ളു​ടെ നാ​വ് കു​ഴ​ഞ്ഞു. കാ​ലം​തെ​റ്റി​യെ​ത്തി​യ മാ​സ​മു​റ അ​വ​ളെ കാ​ർ​ന്നു​തി​ന്നു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ൻ വെ​റു​തെ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നോ? മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ളു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ളി​ൽ​കൂ​ടി ഉ​രു​കി​യൊ​ലി​ച്ചു​പോ​യി. ത​നി​ക്ക് എ​ന്തൊ​ക്കെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠ​നം, ജോ​ലി, നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​ർ​ന്ന ജീ​വി​തം. സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ കൂ​ട്ട് അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും ആ​യി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്ക് ഇ​രു​പ​ത് വ​യ​സ്സ് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും എ​ന്റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നി​ട്ട് ഒ​രു ദി​വ​സം അ​വ​രെ ക​ണ്ണീ​രി​ലാ​ഴ്ത്തി മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് താ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​പോ​ന്ന​ത​ല്ലേ. അ​വ​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നു​മേ​ലേ എ​ന്തോ ഭാ​രം ക​യ​റ്റി​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ആ ​വേ​ദ​ന ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് കാ​ർ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ. ര​ക്തം വാ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ടോ? വ​ല്ലാ​ണ്ട് വേ​ദ​നി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ൾ സ്വ​യം പ​രി​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ദൂ​രെ​നി​ന്ന് അ​വ​രെ ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ഒ​ന്നു തൊ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ, എ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ടി​യി​ൽ ത​ല​ചാ​യ്ക്കു​വാ​നും അ​ച്ഛ​ന്റെ തോ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ചാ​യാ​നും അ​വ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് കൊ​തി​ച്ചു. പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​ത​യു​ള്ള പ​ര​ക്കം പാ​ച്ചി​ലി​ൽ എ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സ്നേ​ഹി​ച്ച​യാ​ളെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ന് ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​മ്മ. അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഈ ​അ​മ്മ ഒ​ര​റി​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത, അ​ടു​ക്ക​ള​ക്ക് വെ​റും അ​ല​ങ്കാ​രം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പോ​ലും ആ​ജ്ഞ​ക്കും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ത്ര​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ത്തു​വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ര​യാ​യി,

    പ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ്റും നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടോ​ടു​കൂ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​രി​ഹ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നും അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വ​സ്തു ആ​കാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നോ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ത​ലും​കൊ​ണ്ട് കൂ​ടു​പ​ണി​ത് അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും ത​നി​ക്ക് നി​റ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ലോ​കം കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    കു​ക്ക​റി​ൽ​നി​ന്ന് നു​ര​ഞ്ഞു​പൊ​ന്തി​യ വി​സി​ൽ അ​വ​ളെ ചി​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ​ർ​ത്തി. നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​ർ​ന്ന ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും മ​ങ്ങി​യ പു​ക​യും ക​രി​യും നി​റ​ഞ്ഞ ആ ​നാ​ലു ചു​മ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​വ​ൾ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​വീ​ണു. തി​ര​ക്കി​ട്ട് അ​വ​ൾ പ​ണി​തു​ട​ങ്ങി.

    പു​തു​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ തൂ​ലി​ക​യി​ലൂ​ടെ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ശി​ച്ച അ​വ​ൾ, ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് ഉ​ച്ച​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ക​റി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ക​ൺ​കോ​ണി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​വ​ന്ന ക​ണ്ണു​നീ​ർ അ​വ​ളു​ടെ സാ​രി​ത്തു​മ്പി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ക​റ​യാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചു.

