Madhyamam
    13 Sept 2025 11:14 AM IST
    ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    science international forum
    സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​നാ​മ: സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ തീ​യ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​രം ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വും ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​വും ന​ട​ക്കും. ആ​റ്, ഏ​ഴ്, എ​ട്ട് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​മ്പ​ത്,10 ,11 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മൊ​ത്തം സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും ഓ​രോ ഗ്രേ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളെ ‘ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ’ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്ന് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ജ്ഞാ​ൻ മം​ത്ഥ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ’ യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഐ.​എ​സ്‌.​ആ​ർ.​ഒ, ഭാ​ഭാ ആ​റ്റ​മി​ക് റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​ർ, ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ മു​ത​ലാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​യാ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ചേ​രാ​നും ക​ഴി​യും. കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന അ​ത​ത് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​സ് അ​നി​ലാ​ൽ ആ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ തീ​യ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​വി​നോ​ദ് മ​ണി​ക്ക​ര, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ. ​സ​ജീ​വ​ൻ, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് ധ​ർ​മ​രാ​ജ്, ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി. ര​മേ​ശ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​കേ​ഷ്, പ്ര​വീ​ൺ ബി. ​ദീ​പ സ​ജീ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി വാ​ര്യ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

