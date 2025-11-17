Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഷറഫ് ഡിജിയുടെ നാലാമത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:48 AM IST

    ഷറഫ് ഡിജിയുടെ നാലാമത് സ്റ്റോർ അവന്യൂസ് മാളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഷറഫ് ഡിജിയുടെ നാലാമത് സ്റ്റോർ അവന്യൂസ് മാളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി-​യു​ടെ നാ​ലാ​മ​ത് സ്റ്റോ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഷ​റ​ഫ് ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും (റി​ട്ട.) മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഷ​റ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു  

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​വും ജ​ന​പ്രി​യ​വു​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂ​മി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഓ​പ്പ​ണി​ങ് വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഷ​റ​ഫ് ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും (റി​ട്ട.) മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഷ​റ​ഫ് ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷ​റ​ഫ് ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യാ​സ​ർ ഷ​റ​ഫ്, സി.​ഇ.​ഒ നീ​ലേ​ഷ് ഖ​ൽ​ഖോ, സി.​ഒ.​ഒ രാ​കേ​ഷ് മ​ധു​ർ, ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.


    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഗാ​ഡ്‌​ജെ​റ്റു​ക​ള​ട​ക്കം ലോ​കോ​ത്ത​ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണ് ഷ​റ​ഫ് ഡി.​ജി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പു​ത്ത​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്. വ​ൻ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കോ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ, ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ, ടി.​വി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:storesharaf dgopensAvenues Mall
    News Summary - Sharaf DG's fourth store opens at Avenues Mall
    Similar News
    Next Story
    X