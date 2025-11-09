Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:00 AM IST

    ‘ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സി​ൽ' പു​തി​യ സ്റ്റോ​ർ തു​റ​ന്ന് ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി

    'ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സി​ൽ' തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി സ്റ്റോ​ർ

    മ​നാ​മ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 'ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സ്' മാ​ളി​ൽ പു​തി​യ സ്റ്റോ​ർ തു​റ​ന്നു. ഗേ​റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ൾ, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ, ടി.​വി​ക​ൾ, നൂ​ത​ന ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ ശ്രേ​ണി പു​തി​യ സ്റ്റോ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഷ​റ​ഫ് ഡി​ജി-​യു​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ശാ​ഖ.

    TAGS:newsgulfBahrain
    News Summary - Sharaf DG opens new store at 'The Avenues'
