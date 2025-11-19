Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 2:23 PM IST

    ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പു​റ​ക്കാ​ട് ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സി​ഞ്ചി​ലെ ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സെൻറ​റി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ണ​ൽ സ്പീ​ക്ക​റും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നു​മാ​യ പി.​എം.​എ. ഗ​ഫൂ​ർ, ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മാ​യ ടീ​ച്ച​ർ, മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി, കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​റീ​ന മ​സ്ഊ​ദ്, സി​റാ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ശാ​ന്തി​സ​ദ​നം യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മൊ​യ്തീ​ൻ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ, സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​ബൈ​ർ എം.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി സ്വാ​ഗ​ത​മാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കു​ത​ല ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​സാ​ഖ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, ബ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​വാ​ർ, ത​സ്‌​നീം, ഇ​സ്മ​യി​ൽ കു​മ്പ​ള, ഇ​സ്മ​യി​ൽ ആ​ലു​വ, സ​മീ​ർ ഹ​സ​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, സി​റാ​ജ് എം.​എ​ച്ച്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ഫാ​റൂ​ഖ് വി.​പി, ശ​മീം ജൗ​ദ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഊ​ഫ്, അ​ലി അ​ശ്റ​ഫ്, ഹ​മീം ജാ​സി​ർ, ജാ​ബി​ർ എം, ​സാ​ലി​ഹ് എം, ​ഫാ​ത്തി​മ സാ​ലി​ഹ്, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, റം​ല, അ​സൂ​റ ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ഹ്‌​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

