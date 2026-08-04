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    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 12:12 PM IST

    ഷാജി എടത്തോളി മുസ്‌ലിം ലീഗിലേക്ക്

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    ഷാജി എടത്തോളി മുസ്‌ലിം ലീഗിലേക്ക്
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    മനാമ: കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി നന്തി സ്വദേശിയായ ഷാജി എടത്തോളി മുസ്‌ലിം ലീഗ് അംഗത്വമെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി ബഹ്‌റൈനിൽ ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അദ്ദേഹം, മുൻപ് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകനും സഹയാത്രികനുമായിരുന്നു.

    ഹരിതരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ബഹ്‌റൈൻ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഭാഷാസമര ഐക്യവേദിയിൽ വെച്ച്, മലപ്പുറം ജില്ല യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ശരീഫ് കുറ്റൂരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അംഗത്വം ഏറ്റുവാങ്ങി.

    ചടങ്ങിൽ ബഹ്‌റൈൻ കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ വെള്ളിക്കുളങ്ങര, ഹരിത പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഷാൾ അണിയിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു.

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    TAGS:Muslim LeagueGulf NewsBahrain News
    News Summary - ഷാജി എടത്തോളി മുസ്‌ലിം ലീഗിലേക്ക്
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