Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:31 PM IST

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ക്ഷേ​മ​വും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര മ​നോ​ഭാ​വ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 16 ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് റൗ​ണ്ട്-​റോ​ബി​ൻ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഐ​ക്യം, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നീ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം സ്റ്റീ​ൽ ഫോ​ഴ്‌​സ് മാ​മ്പ​യും ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പും ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഷാ ​ആ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ താ​രം. വെ​റും 13 പ​ന്തി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ല് സി​ക്സ​റു​ക​ളും ഒ​രു ബൗ​ണ്ട​റി​യും സ​ഹി​തം 36 റ​ൺ​സ് നേ​ടി ഷാ, ​ടീ​മി​നെ 63 റ​ൺ​സി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഷ​ഹീ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന ബൗ​ളി​ങ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ സ്റ്റീ​ൽ ഫോ​ഴ്‌​സ് മാ​മ്പ​ക്ക് 41 റ​ൺ​സ് നേ​ടാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഷാ​ദും ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​വാ​ദ് പാ​ഷ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്തു. ശി​വ​കു​മാ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ട​പ്പി​ള്ളി, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, രാ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ്മ, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, കെ.​ടി. സ​ലിം, പ്ര​കാ​ശ് മോ​ഹ​ൻ, ദി​ലീ​പ് ഭാ​ട്ടി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സൗ​ഹൃ​ദം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​യി ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മാ​റി.

    TAGS:gulfnewsBahrain
