Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 9:38 AM IST

    ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ വ​ഴി​ത​ട​ഞ്ഞ് അ​സ​ഭ്യം; ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    IYCC Bahrain
    cancel

    മ​നാ​മ: ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ വ​ഴി​ത​ട​ഞ്ഞ് അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ വി‍ഷ​യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു പ​രാ​തി​യോ ആ​രോ​പ​ണ​മോ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും, വ​ട​ക​ര എം.​പി. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​തി​രെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ, സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​സ​ഭ്യം വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞ് വ​ഴി​ത​ട​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പാ​ണ്.

    ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യെ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി തെ​റി വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​ഷ്ക്രി​യ​രാ​വു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്. എം.​പി​ക്ക് നേ​രി​ട്ടി​റ​ങ്ങി സി.​പി.​എം ഗു​ണ്ടാ​യി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​ത് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ​യും പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ്. ഒ​രു എം.​പി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന് ശ​ക്തി​യി​ല്ല. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ വ​ഴി​യി​ൽ ത​ട​യു​ന്ന സി.​പി.​എം നി​ല​പാ​ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ള്ള പി. ​ശ​ശി​യെ​യും ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന മു​കേ​ഷ് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ അ​ട​ക്കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ ത​ട​യാ​ൻ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ - സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ആ​ർ​ജ​വം ഉ​ണ്ടോ എ​ന്നും, സ്ത്രീ​പീ​ഡ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വു​മ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന സി.​പി.​എം, ധാ​ർ​മി​ക ബോ​ധ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച മാ​ന്യ​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു മാ​തൃ​ക​യാ​ക​ണം എ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf newsBahrain NewsIYCC Bahraingulf news malayalam
    News Summary - Shafi Parambil MP's arrest is a disgrace; IYCC Bahrain strongly protests
    Similar News
    Next Story
    X