Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightത​ണ​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:31 AM IST

    ത​ണ​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ണ​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ത​ണ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2026 - 2028 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​നാ​യി ചേ​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് ക​ട​ലാ​യി അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ഷ​ബീ​ർ മാ​ഹി, ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി​യി​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷി​ബു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഹ​സ്സ​ൻ പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി, സ​മ​ദ് മു​യി​പ്പോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൃ​ക്ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ത്ത് ത​ണ​ൽ പോ​ലു​ള്ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി അ​നു​ദി​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​താ​യി യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    വി.​പി. ഷം​സു​ദീ​ൻ, ഹു​സ്സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, റം​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, റി​യാ​സ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ​റ​ഫ് തോ​ട​ന്നൂ​ർ, കെ.​സി. ഷെ​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശ്രീ​ജി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:JanuaryBahrain Newsgeneral meetinggulf news malayalam
    News Summary - Shadow Annual General Meeting in January
    Similar News
    Next Story
    X