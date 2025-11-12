Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് മാ​ത്ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:32 PM IST

    എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം (എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മി​നി മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ്'

    മ​നാ​മ: സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം (എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മി​നി മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ്' ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് വേ​റി​ട്ടു​നി​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി, പ്ര​ശ​സ്ത സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ന​ട​ന്ന ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി. സ്വ​ന്തം ഭ​ര​ണ​പ​രി​ച​യം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ സ്വാ​മി, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള സ​മീ​പ​നം പു​തു​ത​ല​മു​റ​യ്ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം എ​ന്ന് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പോ​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​രു കു​ട്ടി​യെ എ​ങ്കി​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് വ​ലി​യ സേ​വ​ന​മാ​ണെ​ന്നും എ​സ്.​ജി.​എ​ഫി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 'എ​ഡ്യൂ​പാ​ർ​ക്കും സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​വും' സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഡോ. ​രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി​യെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, 'കോ​ഫി വി​ത്ത് ഡോ​ക്ട​ർ രാ​ജു നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി'​ക്ക് എ​സ്.​ജി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ശം​സാ​പ​ത്രം സു​നി​ൽ രാ​ജ് രാ​ജാ​മ​ണി ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​നി മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ന്റെ ജൂ​റി അം​ഗ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ഡ്യൂ​പാ​ർ​ക്ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ക്ക​റി​യ ചു​ള്ളി​ക്ക​ൽ, റ​ജീ​ന ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് സ​ഹ​കാ​രി​ക​ളാ​യ സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഇ​മ്മാ​നു​വേ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfolympiadattention
    News Summary - SGF Math Olympiad draws attention
    Similar News
    Next Story
    X