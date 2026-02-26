Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 9:22 AM IST

    മാത്യു ബേബിയെയും കുടുംബത്തെയും എസ്.ജി.എഫ് ആദരിച്ചു

    മാത്യു ബേബിയെയും കുടുംബത്തെയും എസ്.ജി.എഫ് ആദരിച്ചു
    മാ​ത്യു ബേ​ബി​യെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 40 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന മാ​ത്യു ബേ​ബി​യെ​യും കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി സേ​വ​നം ന​ട​ത്തി​യ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് മാ​ത്യു​വി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റം (എ​സ്.​ജി. എ​ഫ്). ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ത ക​ലാ സാ​മൂ​ഹ്യ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ​മു​ന്ന​ത​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്. കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​സി.​ഇ.​സി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സെ​യി​ന്റ് പോ​ൾ​സ് മാ​ർ​ത്തോ​മാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ വി​കാ​രി​യു​മാ​യ റ​വ അ​നീ​ഷ് സാം ​അ​ച്ഛ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​സ്ജി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​വ​ദി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ല​ഭി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള ന​ന്ദി​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും മാ​ത്യു ബേ​ബി​യും എ​ലി​സ​ബ​ത്തും പ​ങ്കു​വ​യ്ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ണ്ടു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ജി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ ന​ന്മ​ക​ളും വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ളും നേ​ർ​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
