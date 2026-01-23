Begin typing your search above and press return to search.
    23 Jan 2026 12:53 PM IST
    23 Jan 2026 12:53 PM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഏ​ഴ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഏ​ഴ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് കി​ട്ടി​യ വി​വി​ധ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: 2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ) പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​തി​നു ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ഏ​ഴ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 38-ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ ഈ ​നേ​ട്ടം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (ഐ.​എ​സ്. ബി) ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പ​റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ശ്രേ​യ മ​നോ​ജി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഈ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. 500ൽ 494 ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി (98.8 ശ​ത​മാ​നം) ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പ​റും ഫ​സ്റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടോ​പ്പ​റും ശ്രേ​യ​യാ​ണ്. 493 മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ ജോ​യ​ൽ സാ​ബു​വാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​ർ. കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ, ആ​രാ​ധ്യ കാ​നോ​ട​ത്തി​ൽ 488 സ്കോ​ർ നേ​ടി മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ടോ​പ്പ​റാ​യി.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ദേ​വ​വ്ര​ത് ജീ​വ​ൻ 500ൽ 491 ​മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​റും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മൂ​ന്നാം ടോ​പ്പ​റു​മാ​യി. മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​റു​ഗീ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക അം​ഗ​വു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​നി മോ​ഹ​ൻ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

