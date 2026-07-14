ഡോ. പി.വി. ചെറിയാന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സെവൻ ആർട്സ് അനുശോചിച്ചു

ഡോ. പി.വി. ചെറിയാന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സെവൻ ആർട്സ് അനുശോചിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഡോ. പി.വി. ചെറിയാന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സെവൻ ആർട്ട്സ് കൾച്ചറൽ ഫോറം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. കേവലം ഒരു ഡോക്ടർ എന്നതിന് അപ്പുറം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്തിനും അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി.
പ്രസിഡന്റ് ജേക്കബ് തേക്കുതോടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ മനോജ് മയ്യന്നൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബൈജു മലപ്പുറം, രക്ഷാധികാരി എം.സി പവിത്രൻ, തോമസ് ഫിലിപ്പ്, ബിജു ജോർജ്, ഇ.വി രാജീവൻ, അബ്ദുൽ മൻഷീർ കൊണ്ടോട്ടി, മണിക്കുട്ടൻ, ഷറഫ് അലി കുഞ്ഞി, ജോബി ജോസ്, ഹുസൈൻ വയനാട്, സിൻസൺ പുലിക്കോട്ടിൽ, എബി തോമസ്, ദീപക് തണൽ, ഫിലിപ്പ് തോമസ്, ബിബിൻ മാടത്തേത്തെ, ജയേഷ് താന്നിക്കൽ, സുനീഷ് കുമാർ, ജയ്സൺ വർഗീസ്, റോയി മാത്യു, മിനി മാത്യു, അഞ്ചു സന്തോഷ്, മുബീന മൻഷീർ, ദീപ്തി റിജോയ്, സുനി ഫിലിപ്പ്, സിജി തോമസ്, നിഷാ സാമുവേൽ, ഷൈജു ഓലഞ്ചേരി, ലാലു മണിമലയിൽ തുടങ്ങിയവർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register