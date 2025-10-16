Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 9:27 AM IST

    സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘പൂ​വി​ളി 2025’ ഓ​ണ പ്രോ​ഗ്രാം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടും 500ല്‍ ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ടി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ​ഹ​റി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ തി​രു​വാ​തി​ര ടീ​മി​നെ​യും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ​റി​ൻ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് ടീ​മി​നെ​യും അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ജേ​ഷ് പെ​രു​ങ്കു​ഴി, ദീ​പ്തി റീ​ജോ​യ്, വി​ശ്വ സു​കേ​ഷ്, സു​നി ഫി​ലി​പ്പ്, ജോ​ണി എം. ​ജോ​സ്, ജി​നു വ​ർ​ഗീ​സ്, ലി​ജു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, റോ​ബി​ൻ രാ​ജ്, ശ്യാം ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ലാ​ലു മ​ണി​മ​ല​യി​ൽ, ഷൈ​ജു ഓ​ല​ഞ്ചേ​രി, ജോ​ർ​ജ് യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, സു​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationcultural programsSeven Arts Cultural Forum
    News Summary - Seven Arts Cultural Forum organized Onam celebrations with various cultural programs
    Similar News
    Next Story
    X