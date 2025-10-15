Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 15 Oct 2025 11:55 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 11:55 AM IST

    സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണം -എം.​പി

    സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണം -എം.​പി
    മ​നാ​മ: ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ല് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച ദാ​രു​ണ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, സ്‌​കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി എം.​പി മ​റി​യം അ​ൽ ധ​ഈ​ൻ രം​ഗ​ത്ത്. നേ​ര​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡാ​ഷ്‌​ബോ​ർ​ഡ് കാ​മ​റ​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നൊ​പ്പം, കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മ​റ​ന്നു​പോ​യാ​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കോ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കോ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മോ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളോ സി.​സി.​ടി.​വി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു. ഡാ​ഷ് കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​തി​നോ​ട​കം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നൊ​പ്പം മോ​ഷ​ൻ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ കൂ​ടി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് കാ​റി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ദൂ​ര​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ച​ല​നം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ, അ​ലാ​റം മു​ഴ​ങ്ങു​ക​യും ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​മാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി എ​ണ്ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത​തോ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​യാ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ചെ​ക്ക്‌​പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​പി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​റ​ഞ്ഞ ചി​ല​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​താ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    member of parliamentBahrain Newsschool vehiclesgulf news malayalam
    News Summary - Sensors and monitoring systems should be made mandatory in school vehicles - MP
