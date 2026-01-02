Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    2 Jan 2026 10:37 AM IST
    2 Jan 2026 10:37 AM IST

    ഡെ​ഡ് ഡ്രോ​പ്പ് വ​ഴി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന

    പ്ര​വാ​സി​ക്ക് പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും
    ഡെ​ഡ് ഡ്രോ​പ്പ് വ​ഴി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന
    മ​നാ​മ: സെ​മി​ത്തേ​രി​ക​ൾ​ക്കും നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​മീ​പം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 5,000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ കോ​ട​തി. നേ​രി​ട്ടു​ള്ള കൈ​മാ​റ്റം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ‘ഡെ​ഡ് ഡ്രോ​പ്പ്’ എ​ന്ന ഈ ​രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ഡെ​ലി​വ​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി ന​ൽ​കി​യ ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സി​മി​ത്തേ​രി​ക്ക് സ​മീ​പ​വും ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. പാ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളും മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ളും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ വ​ഴി രാ​ജ്യം വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ ​പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

