Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 2:21 PM IST

    നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും റോ​യ​ൽ ലൈ​ഫ് സേ​വി​ങ്ങും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു
    നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'റോ​യ​ൽ ലൈ​ഫ് സേ​വി​ങ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി' സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് ജാ​ഫ​ർ അ​ൽ സൈ​റാ​ഫി അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ലൈ​ഫ് സേ​വി​ങ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ശൈ​ഖ നൈ​ല ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്ങും ന​ട​ത്താ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന തൂ​ണു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ജ​ല സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ശൈ​ഖ നൈ​ല ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബീ​ച്ചു​ക​ളി​ലും പൂ​ളു​ക​ളി​ലു​മെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:securitybeachesBahrain Newsswimming pools
    News Summary - Security will be strengthened at swimming pools and beaches
    Similar News
    Next Story
    X