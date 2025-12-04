Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    4 Dec 2025 2:02 PM IST
    4 Dec 2025 2:02 PM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; അ​വി​ഭാ​ജ്യം- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉ​ച്ച​കോ​ടി
    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ; അ​വി​ഭാ​ജ്യം- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് 

    മ​നാ​മ: ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സാ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കൂ​ടാ​തെ ഗ​ൾ​ഫ് സു​ര​ക്ഷ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ല്ല അ​യ​ൽ​പ​ക്ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​മ്മു​ടെ പൊ​തു​വാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​സ്റ്റം​സ് യൂ​നി​യ​നും ഗ​ൾ​ഫ് പൊ​തു​വി​പ​ണി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​ര​വും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ, മേ​ഖ​ല​യെ വ​ൻ ന​ശീ​ക​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് മു​ക്ത​മാ​ക്ക​ണം. ഇ​ത് കൂ​ട്ടാ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ജി.​സി.​സി.​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം

    മു​ൻ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക​ളി​ലേ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ടു​ത്ത മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് അ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ ​ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​അ​സ്ഥി​ര​ത അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ​ഗ​സ്സ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ അം​​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം

    ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​റാ​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ​ഗ​ൾ​ഫ് സ​മ്മി​റ്റി​ൽ അം​​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ല​പി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ​ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​റാ​നി​ൽ മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലും അം​​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​രു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം മു​ഴു​വ​ൻ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ ​ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്നും ​ജി.​സി.​സി കൗ​ൺ​സി​ൽ സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

