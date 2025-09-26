Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightജ​നാ​ബി​യ ഹൈ​വേ​യി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:05 AM IST

    ജ​നാ​ബി​യ ഹൈ​വേ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, വേ​ഗ​പ​രി​ധി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​രം
    ജ​നാ​ബി​യ ഹൈ​വേ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, വേ​ഗ​പ​രി​ധി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജ​നാ​ബി​യ ഹൈ​വേ​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ, വേ​ഗ​പ​രി​ധി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദ് അ​ൽ ദോ​സ​രി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്. അ​വ​ന്യൂ​സ് 91, 92, 93 എ​ന്നി​വ മു​ത​ൽ മ​ദീ​ന​ത്ത് സ​ൽ​മാ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. ജ​നാ​ബി​യ​ക്കും മ​ദീ​ന​ത്ത് സ​ൽ​മാ​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വേ​ഗം ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ ദോ​സ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ പ​ട്രോ​ളി​ങ് കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്ങും ചു​വ​പ്പ് ലൈ​റ്റ് മ​റി​ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ദീ​ന​ത്ത് സ​ൽ​മാ​ന് സ​മീ​പം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വേ​ഗ​പ​രി​ധി കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും റോ​ഡി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​വും ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ർ​ധ​ന​യും കാ​ര​ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ത് നേ​രി​ട്ട് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ച്ചെ​ന്നും അ​ൽ ദോ​സ​രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsJanabiya HighwayAI camerasgulf news malayalam
    News Summary - Security and speed cameras to be installed on Janabiya Highway
    Similar News
    Next Story
    X