Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:17 AM IST

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി സ്മാ​ര​ക അ​വാ​ർ​ഡ് എ​സ്.​വി. ജ​ലീ​ലി​ന്

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി സ്മാ​ര​ക അ​വാ​ർ​ഡ് എ​സ്.​വി. ജ​ലീ​ലി​ന്
    എ​സ്.​വി. ജ​ലീ​ൽ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മു​സ്‍ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഉ​ബൈ​ദ് ച​ങ്ങ​ലീ​രി ക​ർ​മ ശ്രേ​ഷ്ഠ അ​വാ​ർ​ഡ് മു​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​സ്.​വി ജ​ലീ​ലി​ന്. ബ​ഹ്റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ക​യും കെ​എം​സി​സി​ക്ക് ജ​ന​കീ​യ മു​ഖം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​ത്വം എ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ജൂ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ജൂ​റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഇ​ന്മാ​സ് ബാ​ബു പ​ട്ടാ​മ്പി, സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ കെ.​പി, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, അ​ഷ​റ​ഫ് കാ​ട്ടി​ൽ പീ​ടി​ക, അ​ഷ​റ​ഫ് ക​ക്ക​ണ്ടി, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, നി​സാം മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, നൗ​ഫ​ൽ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി, നൗ​ഷാ​ദ് പു​തു​ന​ഗ​രം, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു കു​റി​ശ്ശി, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ബാ​റ​ക്ക് മ​ല​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

