Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 12:03 PM IST

    ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ഭാഷാവാരം ആഘോഷിച്ചു

    ന്യൂ മില്ലേനിയം സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ഭാഷാവാരം ആഘോഷിച്ചു
    ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാം

    ഭാ​ഷാ​വാ​രം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ 11 വ​രെ 'ര​ണ്ടാം ഭാ​ഷാ വാ​രം' ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഹി​ന്ദി, അ​റ​ബി​ക്, സം​സ്കൃ​തം, ഫ്ര​ഞ്ച് എ​ന്നീ ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    വി​വി​ധ​ത​രം സാ​ഹി​ത്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഷ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ര​ചി​ച്ച ക​വി​ത​ക​ൾ ചൊ​ല്ലു​ക​യും ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ക​യും പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഫ്ലാ​ഷ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ച​ത് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത കൂ​ടി നി​റ​ച്ചു.

    ഫ്ര​ഞ്ച്, സം​സ്കൃ​തം, അ​റ​ബി​ക് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ശ​സ്ത വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ജീ​വ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി. സ്വ​രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​വി​ത​ക​ൾ ര​ചി​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഖ​ണ്ഡി​ക​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ​യും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ച​ക​സെ​ഷ​നു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം ഭാ​ഷാ​വാ​രം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭാ​വി​യി​ലും ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ഭാ​ഷാ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:Bahrain NewsNew Millennium Schoollanguage studygulf news malayalam
