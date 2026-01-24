Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:12 AM IST

    ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്‌ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ 13ാമ​ത് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ

    പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ബ​ഹ്റൈ​ൻ (എ​സ്. ഐ.​എ​ഫ്‌ ബ​ഹ്റൈ​ൻ) ന​ട​ത്തി​യ 13ാമ​ത് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മ​നാ​മ​യി​ൽ ബാ​റ്റ​ൽ​ക്കോ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്‌ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്‌ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ണ് ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ന്ന​ത്. 2500 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 70 കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​രോ ഗ്രേ​ഡി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ ര​ണ്ടു​കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ന്താ​മ​ണി രാ​മ​സ്വാ​മി (ഗ്രേ​ഡ് 6, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ), ആ​ന്റ​ണി ത​ച്ചി​ൽ (ഗ്രേ​ഡ് 6, ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ), സം​ഭ​വ് സ​ന്ദീ​പ് സെ​ൻ (ഗ്രേ​ഡ് 7 , ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ), ആ​ദ്യ ശ​ർ​മ (ഗ്രേ​ഡ് 7 , ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ), ല​ക്ഷ്‌​മി കൃ​തി​ക ത​ണ്ണീ​രു (ഗ്രേ​ഡ് 8, ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ), ഹ​യ മ​റി​യം പ​ര​വ​ത്ത് (ഗ്രേ​ഡ് 8 , ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ), സ്വ​സ്തി​ക കി​ര​ൺ പാ​ട്ടീ​ൽ (ഗ്രേ​ഡ് 9, ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ൾ), ല​ക്ഷ്യ കു​ല​ശ്രേ​ഷ്ഠ (ഗ്രേ​ഡ് 9, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ), സാം​ഭ​വി (ഗ്രേ​ഡ് 10, ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ), പ്ര​ണ​യ് വി​ദ്യാ​സാ​ഗ​ർ (ഗ്രേ​ഡ്‌ 10 , ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ), ആ​ലി​യ ആ​സാ​ദ് (ഗ്രേ​ഡ് 11, അ​ൽ​നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ), ല​ക്ഷ്മി സ​ഹ​സ്ര മാ​ഗ​ത​പ്പ​ള്ളി (ഗ്രേ​ഡ് 11, ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ.

    ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്‌ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ വി​നോ​ദ് മ​ണി​ക്ക​ര, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മേ​ഷ് കെ.​ടി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് ധ​ർ​മ​രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:resultsBahrain Newsgulf news malayalam
