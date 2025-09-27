Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:25 AM IST

    ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ; ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സെ​പ്റ്റ​ംബ​ർ 30ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും

    മ​നാ​മ: സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​തി​മൂ​ന്നാ​മ​ത് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സെ​പ്റ്റ​ബ​ർ 30ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ത​ത് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ജ്ഞാ​ൻ മം​ത്ഥ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 75,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ഗ്രേ​ഡ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​റു മു​ത​ൽ പ​തി​നൊ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഓ​രോ ഗ്രേ​ഡി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടു​ന്ന ര​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഐ.​എ​സ്‌.​ആ​ർ.​ഒ, ഡി.​ആ​ർ.​ഡി.​ഒ, ബ്ര​ഹ്മോ​സ്, ബി.​എ​ച്ച്.​എ.​എ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന 'ശാ​സ്ത്ര​യാ​ൻ ' സം​ഘ​ത്തി​ലും ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ന​വം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന വാ​ര​വും അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ടം ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ വാ​ര​വും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫോ​റം ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​സ്. അ​നി​ലാ​ൽ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​തി​ഭ പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ത​ത് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സ​യ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​മാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​മു​മ്പ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Girl in a jacket

    News Summary - Science Aptitude Test; Registration ends on September 30
