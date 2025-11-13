Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Nov 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:06 AM IST

    സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും; ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ
    സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും; ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ

    മ​നാ​മ: സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ലോ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ മ​തി​യാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ. അം​ഗീ​കൃ​ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഓ​രോ അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ലും സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും സീ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഫോ​മി​ൽ ഒ​പ്പി​ട​ണം.

    പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് മി​ക്ക അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നാ​ല് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​വും ഇ​തി​ന് മു​മ്പു​ണ്ടാ​യ ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ര​ണ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്കൂ​ൾ ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ ദാ​രു​ണ​മാ​യി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വി​നെ താ​ൻ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ജു​മു​അ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് എ​ല്ലാ സീ​റ്റു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ, മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കൈ​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. കി​ൻ​റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളും സ്കൂ​ളു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ദു​ര​ന്തം സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഡോ. ​ജു​മു​അ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - School vehicle safety to be increased; strict action against unlicensed drivers
