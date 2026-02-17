സ്കൂൾ അസംബ്ലികൾ ഹാളുകളിലേക്ക് മാറ്റണംtext_fields
മനാമ: വരാനിരിക്കുന്ന റമദാൻ മാസത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ തണുപ്പിൽനിന്നും ചൂടിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ അസംബ്ലികൾ താൽക്കാലികമായി കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ബഹ്റൈനിലെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്ട്രാറ്റജിക് തിങ്കിങ് ബ്ലോക്കിലെ അഞ്ച് എം.പിമാരാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് മുന്നിൽ ഈ നിർദേശം സമർപ്പിച്ചത്. തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലെ അസംബ്ലികൾ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ഹാളുകളിലേക്കോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റണമെന്നാണ് നിർദേശം. റമദാനിൽ മാത്രമല്ല, വരുംകാലങ്ങളിലും കടുത്ത ചൂടോ തണുപ്പോ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഔട്ട്ഡോർ അസംബ്ലികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും മന്ത്രാലയം പരിഗണിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.
