Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right'സൗ​​ഹൃ​​ദോ​​ണം 2025'...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:12 AM IST

    'സൗ​​ഹൃ​​ദോ​​ണം 2025' പോ​​സ്റ്റ​​ർ പ്ര​​കാ​​ശ​​നം

    text_fields
    bookmark_border
    poster release
    cancel
    camera_alt

    ‘സൗ​​ഹൃ​​ദോ​​ണം 2025' പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ

    മ​​നാ​​മ: കു​​ടും​​ബ സൗ​​ഹൃ​​ദ​​വേ​​ദി കി​​ങ്ഡം ഓ​​ഫ് ബ​​ഹ്റൈ​​ന്റെ ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ഓ​​ണാ​​ഘോ​​ഷ​​മാ​​യ 'സൗ​​ഹൃ​​ദോ​​ണം 2025' ന്റെ ​​കു​​ടും​​ബ സൗ​​ഹൃ​​ദ​​വേ​​ദി ന​ട​ന്നു. ക​​ല​​വ​​റ ഹാ​​ളി​​ൽ മു​​ൻ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റും സ്വാ​​ഗ​​ത​​സം​​ഘം ക​​മ്മി​​റ്റി ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​നു​​മാ​​യ ഗ​​ണേ​​ഷ് കു​​മാ​​റി​​ന് ന​​ൽ​​കി സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ബോ​​ബി പു​​ളി​​മൂ​​ട്ടി​​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​​ക്ഷാ​​ധി​​കാ​​രി അ​​ജി​​ത് ക​​ണ്ണൂ​​ർ, ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ മ​​ണി​​ക്കു​​ട്ട​​ൻ ജി, ​​ജ​​ന​​റ​​ൽ ക​​ൺ​​വീ​​ന​​ർ​​മാ​​രാ​​യ അ​​ൻ​​വ​​ർ നി​​ല​​മ്പൂ​​ർ, ജ​​യേ​​ഷ് താ​​ന്നി​​ക്ക​​ൽ, ലേ​​ഡീ​​സ് വി​​ങ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ്‌ കാ​​ത്തു സ​​ച്ചി​​ൻ​​ദേ​​വ്, ചാ​​രി​​റ്റി ക​​ൺ​​വീ​​ന​​ർ സ​​യി​​ദ് ഹ​​നി​​ഫ്, മെം​​ബ​​ർ​​ഷി​​പ് സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി അ​​ജി​​ത് ഷാ​​ൻ, അ​​ഡ്വൈ​​സ​​റി ബോ​​ർ​​ഡ്‌ മെം​​ബ​​ർ​​മാ​​രാ​​യ സി​​ബി കൈ​​താ​​ര​​ത്ത്, ഗോ​​പാ​​ല​​ൻ വി.​​സി എ​​ന്നി​​വ​​രോ​​ടൊ​​പ്പം ബ​​ഹ്‌​​റൈ​​നി​​ലെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​രാ​​യ ര​​ത്ന​​കു​​മാ​​ർ, സു​​നി​​ൽ ബാ​​ബു, തോ​​മ​​സ് ഫി​​ലി​​പ്, ലി​​ജോ ഫ്രാ​​ൻ​​സി​​സ്, സൂ​​ര​​ജ് കെ.​​കെ, ബെ​​വി​​ൻ സു​​ഗ​​ത​​ൻ, ശ്രീ​​ജേ​​ഷ് വ​​ടോ​​ത്ത്, ഷ​​ക്കീ​​ല മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്‌, ദേ​​വി ദി​​വ്യ എ​​ന്നി​​വ​​രും ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ 26ന് ​​ബി.​​എം.​​സി ഹാ​​ളി​​ൽ രാ​​വി​​ലെ 10 മു​​ത​​ൽ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന ഓ​​ണാ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തി​​ൽ വി​​വി​​ധ​​യി​​നം ക​​ലാ​​പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളും വി​​ഭ​​വ​​സ​​മൃ​​ദ്ധ​​മാ​​യ ഓ​​ണ​​സ​​ദ്യ​​യും ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് സം​​ഘ​​ട​​ന ഭാ​​ര​​വാ​​ഹി​​ക​​ൾ അ​​റി​​യി​​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain NewsPoster ReleasedShastrotsav poster released
    News Summary - Sawhridonam 2025 poster released
    Similar News
    Next Story
    X