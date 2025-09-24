സൗദി ദേശീയ ദിനം: ആശംസകളുമായി ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരികൾtext_fields
മനാമ: സൗദി അറേബ്യയുടെ 95ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ സൗദി രാജാവ് സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസിനും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ആശംസകൾ നേർന്ന് ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരികൾ. സൽമാൻ രാജാവിന് രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫ അഭിനന്ദനസന്ദേശം അയച്ചു.
സൽമാൻ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി കൈവരിച്ച വികസനത്തിലും പുരോഗതിയിലും ഹമദ് രാജാവ് സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. ബഹ്റൈനും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ബഹ്റൈന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും ആവർത്തിച്ചു.
സൗദി കിരീടാവകാശിക്കും ഹമദ് രാജാവ് സമാനമായ ആശംസാസന്ദേശം അയച്ചു. കൂടാതെ, ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയും സൽമാൻ രാജാവിനും മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ആശംസകൾ നേർന്നു. കിരീടാവകാശി അധ്യക്ഷനായ പ്രതിവാര കാബിനറ്റ് യോഗത്തിലും സൗദി അറേബ്യയിലെ നേതൃത്വത്തിനും സർക്കാറിനും ജനങ്ങൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.
സൽമാൻ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ പിന്തുണയിലും സൗദി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ യോഗം പ്രശംസിച്ചു.
