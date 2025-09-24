Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 2:44 PM IST

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ആ​ശം​സ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 95ാം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി രാ​ജാ​വ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി കൈ​വ​രി​ച്ച വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് സ​ന്തോ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ശം​സാ​സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ പ്ര​തി​വാ​ര കാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ലും സൗ​ദി കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ യോ​ഗം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

