Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 8:44 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 8:44 PM IST

    ദേശീയ ദിനം ആഘോഷമാക്കി ബഹ്റൈൻ സൗദി എംബസി

    ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ പങ്കെടുത്തു
    ദേശീയ ദിനം ആഘോഷമാക്കി ബഹ്റൈൻ സൗദി എംബസി
    Listen to this Article

    മനാമ: 95-ാമത് സൗദി ദേശീയ ദിനം ആഘോഷമാക്കി ബഹ്റൈനിലെ സൗദി എംബസി. വിരുന്നിൽ ബഹ്‌റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ആൽ ഖലീഫ പങ്കെടുത്തു. സൗദി അംബാസഡർ നായിഫ് ബിൻ ബന്ദർ അൽ സുദൈരിയും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    സൗദി രാജാവ് സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസിനും​, സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാനും സൗദി ജനതക്കും കിരീടാവകാശിയുടെ ആശംസകളും സന്ദേശങ്ങളും ചടങ്ങിൽ ശൈഖ് ഖാലിദ് കൈമാറി. സൗദി നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തിന് തുടർന്നും പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

    ബഹ്‌റൈനും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സവിശേഷവും മാതൃകാപരവുമാണെന്ന് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി, പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്പര പിന്തുണയും ഐക്യവും ഈ ബന്ധം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബന്ധം പരമ്പരാഗത സംസ്ഥാന-രാഷ്ട്ര ചട്ടക്കൂടുകൾക്കപ്പുറം വളർന്ന്, ഹമദ് രാജാവിന്റെയും സൽമാൻ രാജാവിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സൗദി അംബാസഡർ അൽ സുദൈരി, ഹമദ് രാജാവിനും കിരീടാവകാശിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. ഈ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    TAGS:saudi embassyGulf NewsBahrain Newssaudi national day celebration
