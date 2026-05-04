Posted Ondate_range 4 May 2026 8:13 PM IST
മെയ് 14 മുതൽ ബഹ്റൈൻ - റിയാദ് സർവിസുമായി സൗദി എയർലൈൻസ്text_fields
News Summary - Saudi Airlines to launch Bahrain-Riyadh service from May 14
മനാമ: ബഹ്റൈനും സൗദിയിലെ റിയാദിനും ഇടയിലുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ 2026 മെയ് 14 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി സൗദി എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സർവിസുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ബുക്കിംഗ് നടത്താമെന്നും വിമാനക്കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി +973 6500 5665 അല്ലെങ്കിൽ +973 1721 1550 എന്നീ നമ്പറുകളിലോ BAHTZSV@saudia.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
