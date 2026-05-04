Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമെയ് 14 മുതൽ ബഹ്‌റൈൻ -...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 May 2026 8:13 PM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 8:13 PM IST

    മെയ് 14 മുതൽ ബഹ്‌റൈൻ - റിയാദ് സർവിസുമായി സൗദി എയർലൈൻസ്

    text_fields
    bookmark_border
    സർവിസുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ബുക്കിംഗ് നടത്താമെന്നും വിമാനക്കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി
    മെയ് 14 മുതൽ ബഹ്‌റൈൻ - റിയാദ് സർവിസുമായി സൗദി എയർലൈൻസ്
    cancel

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനും സൗദിയിലെ റിയാദിനും ഇടയിലുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ 2026 മെയ് 14 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി സൗദി എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സർവിസുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ബുക്കിംഗ് നടത്താമെന്നും വിമാനക്കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബുക്കിംഗിനുമായി +973 6500 5665 അല്ലെങ്കിൽ +973 1721 1550 എന്നീ നമ്പറുകളിലോ BAHTZSV@saudia.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi airlinesserviceBahrain Newsrestarted
    News Summary - Saudi Airlines to launch Bahrain-Riyadh service from May 14
    Similar News
    Next Story
    X