Madhyamam
    Bahrain
    സത്യജിത് റായ് പുരസ്കാര നിറവിൽ ബഹ്റൈനിൽനിന്നുള്ള സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ ഡാർക്നെസും അച്ഛൻ മാഷും

    സത്യജിത് റായ് പുരസ്കാര നിറവിൽ ബഹ്റൈനിൽനിന്നുള്ള സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ ഡാർക്നെസും അച്ഛൻ മാഷും
    അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മനാമ: ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമായ സത്യജിത് റായ് പതിനൊന്നാമത് അവാർഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബഹ്‌റൈനിൽനിന്ന് മലയാളി സംവിധായിക ലിനി സ്റ്റാൻലി മികച്ച സംവിധായികക്കുള്ള സത്യജിത് റായ് പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹയായി. ലിനി സ്റ്റാൻലി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ ഡാർക്നെസ്’, ‘അച്ഛൻ മാഷ്’ എന്നീ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലെ സംവിധാന മികവിനാണ് അംഗീകാരം. കലാരംഗത്ത് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ലിനി സ്റ്റാൻലി നിരവധി ആൽബങ്ങളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്.

    ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് എം.ആർ. ഗോപകുമാർ ‘അച്ഛൻ മാഷ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനായി. മികച്ച പ്രവാസി സിനിമാ നിർമാതാവിനുള്ള അവാർഡ് ഇടത്തൊടി കെ. ഭാസ്കരൻ സ്വന്തമാക്കി. 2025 ഏപ്രിലിൽ ബഹ്‌റൈൻ എപ്പിക്സ് തിയറ്ററിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപറേഷന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം നിള തിയറ്ററിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച ‘സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ ഡാർക്നെസ്’ എന്ന ചിത്രം ആനിമേഷൻ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ‘അച്ഛൻ മാഷ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ എം.ആർ. ഗോപകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

    രണ്ട് ഫിലിമുകളുടെയും സിനിമാട്ടോഗ്രഫി ജേക്കബ് ക്രിയേറ്റിവ് ബീസാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് സ്റ്റാൻലി തോമസും വിനോദ് ആറ്റിങ്ങലുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം എ.കെ.ജി ഹാളിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ പുരസ്‌കാര സമർപ്പണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ ഡോ. ജോർജ് ഓണക്കൂർ, സംവിധായകരായ തുളസീദാസ്, ബാലു കിരിയത്ത്, ജോഷി മാത്യു, സജിൻ ലാൽ, ടി.എസ് സുരേഷ് ബാബു, സുധീര എൻ.എം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.

