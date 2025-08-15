സത്താർ പന്തല്ലൂരിന് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
മനാമ: എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ബഹ്റൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരം 2025ൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നാട്ടിൽനിന്ന് എത്തിയ സുപ്രഭാതം റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ സത്താർ പന്തല്ലൂരിന് ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് കേന്ദ്ര-ഏരിയ നേതാക്കൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി 8.30ന് മനാമ സമസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ‘സ്വാതന്ത്ര്യ ചത്വരം’ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും. പരിപാടിക്ക് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു.
