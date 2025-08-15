Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​ത്താ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:07 AM IST

    സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    welcomes
    cancel
    camera_alt

    സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു 

    മ​നാ​മ: എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം 2025ൽ ​പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ സു​പ്ര​ഭാ​തം റെ​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ഡി​റ്റ​ർ സ​ത്താ​ർ പ​ന്ത​ല്ലൂ​രി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര-​ഏ​രി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 8.30ന് ​മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​ത്വ​രം’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSKSSF BahrainBahrain NewsAcceptance
    News Summary - Sathaar Panthallur Accepted
    Similar News
    Next Story
    X