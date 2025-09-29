Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാ​റ സ്കൂ​ളി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:11 AM IST

    സാ​റ സ്കൂ​ളി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി, ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ആ​യ​ല്ല അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യാ​ണ് സാ​റ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്
    സാ​റ സ്കൂ​ളി​ൽ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി, ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ആ​യ​ല്ല അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി
    cancel
    camera_alt

    സാ​റ എ​ല്യാ​ന കു​ര്യ​ക്കോ​സ് അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ളി​ന് ഇ​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​മി​ഷ​മാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ സാ​റ എ​ല്യാ​ന കു​ര്യ​ക്കോ​സ് വീ​ണ്ടും സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യെ​ത്തി​യ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ​ല്ല അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യാ​ണ്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യാ​ണ് സാ​റ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്. ഈ ​അ​സു​ല​ഭ മു​ഹൂ​ർ​ത്തം സ്‌​കൂ​ളി​നും പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​വും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    2016ൽ ​ന്യൂ മി​ല്ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ സാ​റ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വി​നോ​ടു​ള്ള അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​വും അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശ​വും സാ​റ​യെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ൻ പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ സ്കൂ​ളി​ലെ പി​ൻ​മു​റ​ക്കാ​രെ​ത്ത​ന്നെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ട്ടാ​നും അ​വ​രെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​റ ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം ത​ന്നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ത​ന്നെ അ​വ​രെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി എ​ൻ.​എം.​എ​സി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് ത​നി​ക്ക് വ​ള​രെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് സാ​റ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി ന​ട​ന്ന അ​തേ കാ​മ്പ​സും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​റ​ക്ക് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടെ അ​തേ വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന​വും. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള​യും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള​യും സാ​റ​ക്ക് വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഭാ​വി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന് ഈ ​നി​യ​മ​നം ഒ​രു മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:englishBahrain NewsTeachersgulf news malayalam
    News Summary - Sarah returned to school, this time as a teacher, not a student
    Similar News
    Next Story
    X