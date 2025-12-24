Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാ​ൻ സി​ബ മീ​റ്റ് 2025...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:43 AM IST

    സാ​ൻ സി​ബ മീ​റ്റ് 2025 എ​ക്യുമെ​നി​ക്ക​ൽ വ​നി​താ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ൻ സി​ബ മീ​റ്റ് 2025 എ​ക്യുമെ​നി​ക്ക​ൽ വ​നി​താ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    സാ​ൻ സി​ബ മീ​റ്റ് 2025 എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ വ​നി​താ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ സു​വി​ശേ​ഷ സേ​വി​കാ സം​ഘം ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ വ​നി​ത​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സാ​ൻ സി​ബ മീ​റ്റ് 2025 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഗ​മം സേ​ക്ര​ട്ട് ഹാ​ർ​ട്ട് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​വ. സി​സ്റ്റ​ർ റോ​സി​ലി​ൻ തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ സു​വി​ശേ​ഷ സേ​വി​കാ സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സെ​ന്‍റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി വെ​രി റ​വ. ഫാ. ​സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ കോ​ർ എ​പ്പി​സ്ക്കോ​പ്പ പ്രാ​രം​ഭ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സേ​വി​കാ സം​ഘം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ജ ആ​ശി​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. റ​വ. സി​സ്റ്റ​ർ റോ​സി​ലി​ൻ തോ​മ​സും, സാ​മൂ​ഹി​ക, മ​ന​ശാ​സ്ത്ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ചൈ​ൽ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ഫേ​ബ പേ​ഴ്സി പോ​ളും ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ സ​ഭ​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന വൈ​ദി​ക​ർ വ​നി​താ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - San Ziba Meet 2025 Ecumenical Women's Conference
    Similar News
    Next Story
    X