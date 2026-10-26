സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളജ് അലുംനി ഓണാഘോഷം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളജ് അലുംനി ഓണാഘോഷംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Samudri Guruvayurappan College Alumni Organizes 'Onam Fiesta 2026' in Bahrain
മനാമ: കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബഹ്റൈനിലെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഓണാഘോഷം ‘ഓണം ഫിയസ്റ്റ 2026’ സംഘടിപ്പിച്ചു. കോളേജ് അലുംനി യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജിത ടി. കെ. സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ, ചെയർമാൻ പ്രജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ജിജു, ജനറൽ ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽ, മെമ്പർഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി ജിതേഷ്, സോഷ്യൽ സർവീസ് കൗൺസിലർ അരവിന്ദ്, ബിജു, പ്രിയേഷ്, ഷാജു, ഹിഷാം, സരിത സജീഷ്, ഐശ്വര്യ ജഗദീഷ്, എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story