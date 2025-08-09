Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസംസ്കാര തൃശൂർ മെഗാ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:49 AM IST

    സംസ്കാര തൃശൂർ മെഗാ കുടുംബ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    സംസ്കാര തൃശൂർ മെഗാ കുടുംബ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    സം​സ്കാ​ര തൃ​ശൂ​ർ ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഗാ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ തൃ​ശൂ​രു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സം​സ്കാ​ര തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഗാ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. സ​ഗ​യ​യി​ലെ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഫൗ​ണ്ട​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ഗ​ത​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ പു​ന്ന​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പൂ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ടാ​യ തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ സം​സ്കാ​ര​യു​ടെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ർ​പ്പു​വി​ളി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ എ​തി​രേ​റ്റ​ത്. സാം​സ്കാ​ര കു​ടും​ബാം​ഗ​വും നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ഷീ​ന ച​ന്ദ്ര​ദാ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സോ​പാ​നം മേ​ള ക​ലാ​ര​ത്നം സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സ്, സാം​സ്കാ​ര​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ അം​ഗ​മാ​യ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ​കു​ട്ടി, സു​നി​ൽ ഓ​ടാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ സം​സ്കാ​ര മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന സാം​സ്കാ​ര​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ മെം​ബ​റും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ സു​നി​ൽ ഓ​ടാ​ട്ട്, പ​ത്നി ശൈ​ല​ജ സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സം​സ്കാ​ര​യു​ടെ ഫൗ​ണ്ട​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സോ​പാ​നം മേ​ള ക​ലാ​ര​ത്നം സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സ്, മാ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrainFamily Get Together
    News Summary - Samskara Thrissur familt get together
    Similar News
    Next Story
    X