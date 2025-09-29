Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:51 AM IST

    സാം​സ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സാം​സ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സാം​സ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ശ്രാ​വ​ണ പു​ല​രി 2025’ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 11ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ട് മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന തോ​ടു​കൂ​ടി തു​ട​ങ്ങി. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സാം​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു മാ​ഹി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ.​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​എം.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ബി.​കെ.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ൽ, ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര, ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​തു​റ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നീ​ഷ് പൊ​ന്നോ​ത്ത് ഏ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. കു​മാ​രി പ്രി​യം​വ​ദ ഷാ​ജു സ്റ്റേ​ജ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    റി​യാ​സ് ക​ല്ല​മ്പ​ലം, ജേ​ക്ക​ബ് കൊ​ച്ചു​മ്മ​ൻ, മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നി​ർ​മ​ലാ ജേ​ക്ക​ബ്, സു​നി​ൽ നീ​ല​ച്ചേ​രി, സോ​വി​ൻ തോ​മ​സ്, സു​ധി ചി​റ​ക്ക​ൽ, അ​പ​ർ​ണ രാ​ജ​കു​മാ​ർ, അ​മ്പി​ളി സ​തീ​ഷ്, അ​ജി​മോ​ൾ, ഇ​ൻ​ഷാ റി​യാ​സ്, സി​താ​ര മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി​നീ​ത് മാ​ഹി, ഹ​രി​ദാ​സ്, വ​ത്സ​രാ​ജ്, രാ​ജ് കു​മാ​ർ, ദി​ലീ​പ്, സം​ഗീ​ത്, ത​ൻ​സി​ർ, മു​വീ​ന ബി​ജു, അ​നൂ​പ് കെ.​പി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ചു​മ​ണി​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

