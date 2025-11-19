Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാം​സ കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 2:20 PM IST

    സാം​സ കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ

    text_fields
    bookmark_border
    സാം​സ കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ
    cancel
    camera_alt

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ

    Listen to this Article

    ​മ​നാ​മ: സാം​സ കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ ​ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡൈ​ന സോ​വി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​ഥ​രൂ​പ് ഗ​ണേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ൻ​വി​യ സാ​ബു ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ ​സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നേ​ഹ​ൽ, ഇ​നി​യ, അ​ർ​ച്ച​ന, ആ​ശ്വി​ൻ, റി​ക്സ, ദ​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ർ ഈ ​ദി​വ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഭാ​വി സ​ങ്ക​ൽ​പ്പ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സാം​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റി​യാ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സോ​വി​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ൽ, കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നീ​ഷ്, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​ൻ​ഷ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​മ്പി​ളി എ​ന്നി​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. കി​ഡ്സ്‌ വി​ങ് അം​ഗം റി​ക്സ റി​യാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskidsgulfChildren's Day
    News Summary - Samsa Kids Wing Children's Day
    Similar News
    Next Story
    X