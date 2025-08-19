Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:58 AM IST

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് സാം​സ

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് സാം​സ
    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് സാം​സ ബ​ഹ്റൈ​ൻ. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ.​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാം​സ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ​സി അം​ഗം സ​തീ​ഷ് പൂ​മ​ന​യ്ക്ക​ൽ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​ത്ത​ന്ന ത​ല​മു​റ ഇ​ന്ന് ന​മ്മോ​ടൊ​പ്പ​മി​ല്ല. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഭാ​ര​ത​ത്തി​ലെ പു​ത്ത​ൻ ത​ല​മു​റ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മെ​ന്നും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ര​ളി കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജേ​ക്ക​ബ് കൊ​ച്ചു​മ്മ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​യാ​സ് ക​ല്ല​മ്പ​ലം, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​മ​ല ജേ​ക്ക​ബ്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നീ​ഷ് പൊ​ന്നോ​ത്ത്, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നീ​ത് മാ​ഹി, ഈ​സി അം​ഗം സു​നി​ൽ നീ​ല​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ർ​മ​ല ജേ​ക്ക​ബ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

