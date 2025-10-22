Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്: പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി

    സ​മ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്: പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി
    സ​മ​സ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രി​ലി​മി​ന​റി എ​ക്സാം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ജ് മ​ഉ ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 226 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി​യ​ത്.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ​യും സു​ന്നി റൈ​ഞ്ച് ജം ​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​നാ​മ, മു​ഹ​റ​ഖ്, റ​ഫ, ഗു​ദൈ​ബി​യ, ഉ​മ്മ​ൽ​ഹ​സം, ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ, ഇ​സ​ടൗ​ൺ, സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ന​സീ​ഫ് അ​ൽ​ഹാ​സ​നി, മ​ജീ​ദ് സ​അ​ദി, ശി​ഹാ​ബ് സി​ദ്ദീ​ഖി, റ​ഫീ​ഖ് ല​ത്തീ​ഫി, ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 29ന് ​നി​ശ്ചി​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    X